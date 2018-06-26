إيران تتراجع من جديد وتتحدى السعودية في أوبك

بعدما أبدت إيران تراجعها في موقفها ضد مقترح المملكة العربية السعودية بزيادة الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وقررت أن تتنازل عن موقفها بعض الشيء وتوافق على زيادة طفيفة في الإنتاج، تراجعت طهران من جديد، حيث قال بيجن زنجنه وزير النفط الإيراني، إن إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة فسرت المقترح الإيراني بشكل خاطئ، في إشارة منه إلى المملكة العربية السعودية.



وبحسب ما ذكرته موقع وزارة النفط الإيرانية، أوضح زنجنة ان اتفاق أوبك، الأسبوع الماضي، لا يقر بزيادة الإنتاج كما فسره البعض.



وأضاف أن المقترح الإيراني كان يهدف إلى موازنة سوق النفط أولا، وأن تصل نسبة التزام الأعضاء بالاتفاق إلى 100%، وفي حالة وجود ضرورة، يتم مناقشة زيادة الإنتاج خلال الاجتماع الثاني لأعضاء المنظمة.



وزعم أن المقترح الإيراني حاز على قبول الأعضاء خلال اجتماع المنظمة الأخير، وإذا كانت هناك دولة فسرت الاتفاق بشكل مختلف، فإن بلاده ستحيل الأمر إلى المنظمة بشكل رسمي.



وترغب المملكة العربية السعودية وعدد من دول المنظمة بالإضافة لروسيا، التي ليست ضمن الدول الأعضاء، في زيادة حصص الإنتاج بسبب زيادة أسعار النفط، فيما تصر إيران على إبقاء الحصص كما هي.



