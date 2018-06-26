ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

شوط أول سلبي بين كرواتيا وآيسلندا فى المونديال.. صور

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:51 م
مباراة كرواتيا وآيسلندا
مباراة كرواتيا وآيسلندا
يسرى غازى
أنهى منتخب كرواتيا الشوط الأول امام أيسلندا بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد روستوف آرينا ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم بروسيا.

استهل الفريقان اللقاء بتبادل الهجمات على المرمى وجرت محاولات هجومية من قبل منتخب النسور البيضاء من أجل اختراق دفاعات كرواتيا والوصول الى مرمى الحارس.

وأشهر حكم اللقاء انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز البطاقة الصفراء فى وجه ماركو بيانسا لاعب المنتخب الكرواتى عقب خطأ ضد أحد لاعبى المنتخب الآيسلندى فى الدقيقة 14.

ودفع مدرب كرواتيا بتشكيلة ضمت كل من: كالينيتش فى حراسة المرمى وجيدفاج وكورلوكا ودويي كاليتا وكار وبيفاريتش ومودريتش وباديلي وبياتسا وكوفاسيتش وبيريسيتش وكراماريتش.

وضم تشكيل أيسلندا كلا من :-
هالدورسون فى حراسة المرمى وسايفارسون وإنجاسون وسيجوردسون وماجنوسون وبيارناسون وجونارسون وهالفريدسون وجودموندسون وفينبوجاسون وسيجوردسون.
شوط أول سلبي بين كرواتيا وآيسلندا فى المونديال.. صور
شوط أول سلبي بين كرواتيا وآيسلندا فى المونديال.. صور
شوط أول سلبي بين كرواتيا وآيسلندا فى المونديال.. صور
شوط أول سلبي بين كرواتيا وآيسلندا فى المونديال.. صور
شوط أول سلبي بين كرواتيا وآيسلندا فى المونديال.. صور
شوط أول سلبي بين كرواتيا وآيسلندا فى المونديال.. صور

ترشيحاتنا

شوط أول سلبي بين كرواتيا وآيسلندا فى المونديال.. صور

تناول 5 حبات من العنب الأخضر واكتشف ما سيحدث لجسمك؟

القائم يحرم ميسي من الهدف الثاني في شباك نيجيريا

فيديو جراف.. تفاصيل واقعة ضبط رئيس حى الدقى برشوة 250 ألف جنيه

تفاصيل عقد كوبر ومعاونيه في آخر ميزانية سنوية للجبلاية

نجم السعودية يكشف سر فوز الأخضر على مصر بمونديال روسيا

ميسي يقود الأرجنتين لمواجهة نيجيريا في كأس العالم

ثعبان يلتهم كلبا فى الشارع.. والمفاجأة تحدث.. فيديو

عصام الحضرى يعتزل اللعب الدولى بعد مونديال روسيا

عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب الشال الأبيض

علاء مبارك يعلق على أداء منتخب مصر بعد الخروج من مونديال روسيا

تريزيجيه يوجه رسالة تحذير للجماهير المصرية بعد وداع المونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوط أول سلبي بين كرواتيا وآيسلندا فى المونديال.. صور

تفاصيل عقد كوبر ومعاونيه في آخر ميزانية سنوية للجبلاية

مدرب منتخب مصر يعلن رحيله عن الفراعنة برسالة حزينة

شاهد .. ملخص مباراة فرنسا والدنمارك في المونديال

تعادل سلبي بين فرنسا والدنمارك بعد نصف ساعة .. صور

فيديو

الأرجنتين تتقدم على نيجيريا بهدف في الشوط الأول.. فيديو
بطلة مسابقة الرجل الحديدي تكشف كواليس سبقت حصولها على اللقب
القائم يحرم ميسي من الهدف الثاني في شباك نيجيريا
وزير الخارجية: نفخر بنشر 3000 جندي لحفظ السلام في أفريقيا.. فيديو
شاهد.. رد فعل مارادونا عقب هدف ميسي في نيجيريا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟