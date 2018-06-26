شوط أول سلبي بين كرواتيا وآيسلندا فى المونديال.. صور

أنهى منتخب كرواتيا الشوط الأول امام أيسلندا بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد روستوف آرينا ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم بروسيا.



استهل الفريقان اللقاء بتبادل الهجمات على المرمى وجرت محاولات هجومية من قبل منتخب النسور البيضاء من أجل اختراق دفاعات كرواتيا والوصول الى مرمى الحارس.



وأشهر حكم اللقاء انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز البطاقة الصفراء فى وجه ماركو بيانسا لاعب المنتخب الكرواتى عقب خطأ ضد أحد لاعبى المنتخب الآيسلندى فى الدقيقة 14.



ودفع مدرب كرواتيا بتشكيلة ضمت كل من: كالينيتش فى حراسة المرمى وجيدفاج وكورلوكا ودويي كاليتا وكار وبيفاريتش ومودريتش وباديلي وبياتسا وكوفاسيتش وبيريسيتش وكراماريتش.



وضم تشكيل أيسلندا كلا من :-

هالدورسون فى حراسة المرمى وسايفارسون وإنجاسون وسيجوردسون وماجنوسون وبيارناسون وجونارسون وهالفريدسون وجودموندسون وفينبوجاسون وسيجوردسون.