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فن

تعرف على تفاصيل ألبوم تامر عاشور الجديد

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:28 م
صدى البلد
سعيد فراج
انتهي الفنان تامر عاشور، من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد الذي لم يتم الاستقرار حتي الآن علي اسمه.

وقررت شركة الإنتاج all about arts طرح ألبوم عاشور، بصيف 2018، حيث يضم الألبوم علي 11 أغنية.

وتعاون مع عاشور، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وهم نادر عبد الله، أمير طعيمة، تامر حسين، جمال الخولي، عمرو يحيي، محمد رفاعي، أحمد المالكي، هشام صادق، مدين، تامر علي، محمد يحيي، محمد النادي، محمد خلف، شادي حسن، مصطفي العسال، طارق مدكور، النابلسي، أسر عاشور، أحمد وجيه، أماديو، وقام عاشور، بلحن أغنيتين من الألبوم

وقامت الشركة المنتجة لألبوم عاشور، all about arts بتصوير ثلاث أغاني من الألبوم كفيديو كليب بإيطاليا، حيث تم تصوير الكليب الأول في مدينة Sacile والثاني في مدينة Venice والثالث في Colle Umberto.

وتولي عملية إخراج الثلاثة كليبات المخرج Mo Soliman،الذي يحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية، بالتعاون مع فريق عمل إيطالي ، حيث انتهت الشركة من مرحلة "المونتاج"، استعدادا لطرح فيديو كليب تزامنا مع طرح الألبوم.

واهتمت بعض الصحف والمواقع الإيطالية بالحديث عن الكليبات وزيارة "عاشور" لتصوير الأغاني هناك، لتصبح الكليبات بمثابة مفاجأة لجمهوره.

في المقابل خضع "عاشور"، أثناء تواجده بإيطاليا لجلسة تصوير جديدة ستكون بمثابة الدعاية الإعلانية للألبوم، التي تبدأ بها الشركة خلال الفترة القليلة المقبلة.

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