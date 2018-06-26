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حوادث

كشف غموض مقتل عامل بطلق ناري في شوارع السنطة بالغربية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:04 م
المتهمين بعد ضبطهم
المتهمين بعد ضبطهم
أحمد على
نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية في فك لغز مقتل عامل بطلق ناري حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة صديق له بدائرة مركز السنطة .

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة حول قيام " عبد الغنى ع ا " ومقيم السنطة بأطلاق النار على المدعو على ال ومقيم قريه الانشا بميت حواى السنطة من فرد خرطوش قبل أن يفر هاربا.

تم تشكيل فريق بحث وتحرى تحت اشراف السيد اللواء أيمن لقية مدير إدارة البحث الجنائى بالغربية قاده العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة ضم كلا من العقيد محمود الجيار وكيل فرع البحث والرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث المركز وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف ملابسات الواقعة وتبين ان هناك خلافات مالية بين المجنى عليه والمتهم الذي قام بإطلاق النار 5000 دولار أثناء عملهم بجنوب افريقيا بتقنين الإجراءات والفحص تبين قيام كلا من عبد الباسط ع ي ح نجار ومقيم بلكيم بالسنطة سيف م سائق توك توك بالسنطة بالتستر على الجاني ومعاونته على الهرب وإخفائه داخل مزرعه ببرج العرب.

تم تسيير مأمورية بالتنسيق مع الأمن العام وتم ضبط الجاني وبحوزته السلاح المستخدم بالجريمة والقبض على المتهمين الذين قاموا بالتستر عليه ومساعدته على الهرب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

كشف غموض مقتل عامل بطلق ناري في شوارع السنطة بالغربية
كشف غموض مقتل عامل بطلق ناري في شوارع السنطة بالغربية

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