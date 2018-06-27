اكتشف تأثير تعاطي المخدرات على الجسم

يسبب تعاطي المخدرات في فقدان الشهية نحو الطعام، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض الوزن سريعًا، الأمر الذي يصيب الجسم بالهزل والضعف وعدم تحمل أقل مجهود، كما يتسبب في تقليل النشاط والحركة، وتصبح مقاومته الأمراض ضعيفة جدًا.



ووفقا لما جاء في تقرير فى صفحة "لا للمخدرات " على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المخدرات تسبب تهيجًا موضعيًا في الغشاء المخاطي والشعبة الهوائية، وذلك بسبب تكون المواد الكربونية وترسبها داخل الشعب الهوائية، مما ينتج عنها حدوث التهابات مزمنة في الرئة. تعمل المخدرات على حدوث الاضطرابات في الجهاز الهضمي، والذي ينتج عنه عسر في عملية الهضم، وكثرة حدوث الغازات والشعور الدائم بالانتفاخ والتخمة.



وتقوم المخدرات بإتلاف الكبد، حيث يقوم المخدر بتحليل خلايا الكبد مما يؤدي ذلك إلى تليفه وزيادة نسبة السكر، الأمر الذي يؤدي إلى تضخم والتهاب الكبد، وإحداث الخلل في عمله نتيجة لتراكم السموم وعدم القدرة على التخلص منها. حدوث التهابات في الدماغ والخلايا العصبية المكونة للمخ، مما يؤدي إلى فقدان في الذاكرة والهلوسة السمعية والفكرية والبصرية.



وتسبب اضطراب ضربات القلب وعدم انتظامها، مما قد يسبب ذلك الذبحة الصدرية في نهاية المطاف. التأثير السلبي على الناحية الجنسية، حيث تعمل المخدرات على تقليل القدرة الجنسية وتقلل من كمية الإفرازات التي تنتجها الغدد الجنسية. في حال تعاطت المرأة الحامل للمخدرات فإن ذلك يؤدي لحدوث الإجهاض، وفي حالات أخرى تتسبب في عيوب خلقية لدى الأطفال بعد الولادة كالإصابة المزمنة بالارتعاش وحدوث الاضطرابات العقلية والدماغية.

