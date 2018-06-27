اليوم.. محاكمة بديع وآخرين في أحداث مكتب الإرشاد

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، محاكمة 13 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة "الإخوان"، بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم خلال أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو 2013.



