اليوم.. محاكمة بديع وآخرين في أحداث مكتب الإرشاد

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، محاكمة 13 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة "الإخوان"، بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم خلال أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو 2013.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير 2016، بنقض الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد، بحق المتهمين وإعادة محاكمتهم، حيث شمل حكم النقض 13 متهمًا تقدموا بطعون من أصل 18 محكومًا عليه في القضية.