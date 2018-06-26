الأرجنتين تتقدم على نيجيريا بهدف في الشوط الأول.. فيديو

تمكن منتخب الأرجنتين من تسجيل هدف في شباك نظيره منتخب نيجيريا في المباراة التي تقام بين الفريقين الآن على ملعب استاد كريستوف سكي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم.



بدأ الشوط الأول بضغط نيجيري قوي ولكن لم يسفر عن أي أهداف، حتى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، وتمكن الدفاع الأرجنتيني من صد الهجوم الشرس النيجيري بدفاعه القوي.



واستطاع ميسي في الدقيقة 15 أن يسجل هدفه الأول في المونديال، والأول أمام نيجيريا، ليعلن حكم المباراة عن هدف صحيح وتقدم البرغوث.



وسدد ميسي ركلة حرة مباشرة على يسار حارس المرمى في الدقيقة 33 من عمر المباراة، ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة وحرمته من تسجيل الهدف الثاني في شباك نيجيريا .



وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الأرجنتين بهدف دون رد من نظيره منتخب نيجيريا .

