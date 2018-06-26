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بدء تلقي الأعمال المشاركة في مهرجان مسرح بلا إنتاج بالإسكندرية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:04 م
بدء تلقي الأعمال
بدء تلقي الأعمال المشاركة في مهرجان "مسرح بلا إنتاج"
أ ش أ
أعلنت اللجنة العليا لمهرجان "مسرح بلا إنتاج " الدولي عن بدء تلقي طلبات المشاركة في الدورة التاسعة من المهرجان، والمقرر إقامتها في الأول من نوفمبر القادم و لمدة 8 أيام بالإسكندرية.

واشترطت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الدكتور جمال ياقوت، أستاذ المسرح بجامعة الاسكندرية، تطبيق العروض المشاركة لفلسفة (مسرح بلا إنتاج) التي تقوم على تعويض غياب التمويل عن طريق إعمال خيال فريق العمل للوصول إلى حلول مبتكرة للتعبير عن الفكرة التي يطرحها العرض.

وأوضحت اللجنة - في بيان اليوم / الثلاثاء / أن فلسفة المهرجان لا تعني انعدام استخدام المادة بقدر ما تعني ترشيدها بالصورة التي تتفق مع إعلاء قيمة الفكر، وإيجاد الحلول الإخراجية الخلاقة، بحيث يبتعد فريق العمل بقدر الإمكان عن الاعتماد على الإنفاق المادي بوصفه وسيلة سهلة لصناعة مشهد مسرحي مبهر؛ فمن الممكن صناعة مشهد يتحقق فيه الثراء البصري من خلال إعادة استخدام أجزاء من العناصر المادية لعروض سابقة للفرقة (ديكور، ملابس) ، وإعادة تدوير مخلفات البيئة، الاعتماد على خامات فقيرة (ورق، أقمشة، رولات البلاستيك) بالإضافة إلى أية أفكار أخرى من شأنها تحقيق جوهر الفلسفة.

وأشارت اللجنة إلى إمكانية مشاركة العروض السابق تقديمها من خلال إحدى الجهات الرسمية أو غير الرسمية، والمتوافقة مع فلسفة مسرح بلا إنتاج، محددة الشروط الفنية للأعمال المصرية وغير المصرية، المتقدمة للمهرجان.

جدير بالذكر أن مهرجان (مسرح بلا إنتاج) تم تأسيسه عام 2008، على يد المخرج الدكتور جمال ياقوت، بهدف منح فرص غير محدودة لشباب المسرحيين و توفير مناخ صحي لتقديم عروضهم الفنية، وحمل المهرجان المسرحي الصفة الدولية منذ دورته السادسة، ويديره الفنان إبراهيم الفرن.

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