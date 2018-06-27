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حوادث

امرأة تنافس الرجال في النصب وتستولي على ملايين للاستثمار بالعاشر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:31 ص
ضبط متهمة
ضبط متهمة
محمد على - عمرو المصرى
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سيدة لقيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغات من المدعوة مارية.ع.ى(35 عاما) مقيمة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية و(4) آخرين تفيد بقيام المدعوة جيهان.ى.خ (51 عاما) رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات للاستثمار العقاري كائنة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان ومقيمة بحلوان محافظة القاهرة بتلقي مبالغ مالية منهم بغرض استثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل منحهم أرباحا إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للشاكين.

ومن خلال الفحص.. أسفرت التحريات عن صحة الواقعة حيث تلقت المتهمة مبالغ مالية من المُبلغين بلغت نحو مليوني جنيه بغرض استثمارها لهم ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها واعترفت بارتكاب الواقعة ، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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