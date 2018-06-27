ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. الحكم على 12 متهماً بالاعتداء على كمين الخصوص

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:30 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
قسم الحوادث
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، حكمها على 12 متهمًا بالاعتداء على كمين شرطة الخصوص.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول في 2016 أسس تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن ضمه باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا، خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدى والاغتيال، كما شرعوا في اغتيال ضابط الشرطة خالد محي الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص.

ترشيحاتنا

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

الأرجنتين تحقق رقما مميزا في كأس العالم

السعودية والإمارات والكويت تتفق على دعم البحرين ماليا

تفاصيل إخلاء 11 فندقا في مدينة روستوف الروسية

خدمات أمنية مكثفة استعداداً للاحتفال بثورة 30 يونيو

شوبير يطالب مجلس الجبلاية بتطهير نفسه.. فيديو

تعرف على مسجلي الهدف 100 في آخر 3 نسخ لكأس العالم .. فيديو

نقل مارادونا إلى المستشفى بعد فوز الأرجنتين على نيجيريا.. فيديو

الزمالك يوقع عقودا مع ثلاثي جديد

شوبير يكشف سبب عودة محمد صلاح إلى القاهرة.. فيديو

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

ملكة بريطانيا تقر قانون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

وزير الكهرباء: أنوي تغيير نوع عداد منزلي لهذا السبب.. فيديو
رئيس اتحاد السباحة: حصدنا 7 ميداليات في دورة البحر المتوسط
شاكر: لا دعم لمن يتخطى حاجز الألف كيلو وات.. فيديو
وزير الكهرباء: غير راضٍ عن مستوى الخدمة ببعض المناطق.. فيديو
محمد شاكر: قدرتنا على إنتاج الكهرباء كافية وتغطي الإحتياج .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟