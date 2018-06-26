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كأس العالم

وست هام يونايتد وولفرهامبتون مهتمان بضم أحمد حجازي

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:22 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
أ ش أ
ذكرت شبكة (إي إس بي إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن نادييّ وست هام يونايتد الإنجليزي، وولفرهامبتون الوافد الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج" يسعيان للظفر بخدمات المدافع الدولي المصري أحمد حجازي.

ونقلت الشبكة، عن مصادر - لم تسمها - أن حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون شارك مع منتخب مصر في المباريات الثلاث التي خاضها بكأس العالم أمام الأوروجواي وروسيا والسعودية لكن الفراعنة لم يتمكنوا من تخطي دور المجموعات.

وبدأ حجازي جميع المباريات الـ38 في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وأداؤه المثير للإعجاب وضعه في دائرة اهتمام عدد من الأندية وسط مواجهة وست بروميتش معركة كبيرة من أجل الاحتفاظ باللاعب عقب الهبوط من البريميرليج.

ووفقا لـ"إي إس بي إن" فإن الأندية الساعية لضم حجازي مستعدة لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب المصري مع وست بروميتش والذي يقدر بـ10 ملايين جنيه إسترليني.

وأوضحت الشبكة أن المدرب الجديد لوست هام مانويل بيلليجريني، يبحث عن تدعيم خياراته الدفاعية وحجازي من بين أولوياته لتحقيق ذلك فيما يعيد تشكيل الفريق في ملعب لندن.

وأشارت الشبكة إلى أن وولفرهامبتون يخطط للعودة إلى أجواء البريميرليج وإضافة لاعبين أصحاب جودة إلى صفوفه، وحقيقة أن حجازي لديه الخبرة في هذا الدوري تجعله هدفا تعاقديا جذابا بالنسبة لهم.

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