قانون المرافعات في محاضرة بمعهد محاماة الفيوم.. اليوم

يعقد معهد محاماة الفيوم اليوم، الأربعاء، محاضرة حول قانون المرافعات لطلبة الجدول العام، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.





وقال علي رمضان، وكيل النقابة الفرعية، إنه من المقرر أن تتناول المحاضرة شرحًا مبسطًا ووافيًا حول قانون المرافعات ومواده والنصوص التي يلجأ إليها المحامي أثناء ممارسة عمله، يلقيها المحامي، مجدي يوسف، الواحدة ظهرًا بمقر نادي المحامين.



