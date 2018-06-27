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أخبار البلد

قانون المرافعات في محاضرة بمعهد محاماة الفيوم.. اليوم

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:21 ص
حمادة خطاب
يعقد معهد محاماة الفيوم اليوم، الأربعاء، محاضرة حول قانون المرافعات لطلبة الجدول العام، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال علي رمضان، وكيل النقابة الفرعية، إنه من المقرر أن تتناول المحاضرة شرحًا مبسطًا ووافيًا حول قانون المرافعات ومواده والنصوص التي يلجأ إليها المحامي أثناء ممارسة عمله، يلقيها المحامي، مجدي يوسف، الواحدة ظهرًا بمقر نادي المحامين.

وكانت نقابة المحامين قد افتتحت، معهد المحاماة بمحافظة الفيوم، بمقر نادي المحامين، وفقًا لقرار مجلس النقابة العامة، بتفعيل المعهد لجميع محامين الجدول العام، تحت رعاية النقيب سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

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