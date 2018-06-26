تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الثلاثاء.



وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 04ر0 نقطة بنسبة 0.75% لتسجل 70ر4 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 88ر4 دولار، بينما كان ‏أقل ‏مستوى ‏لها عند 63ر4 ‏دولار.‏



بينما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة "هيرميس" 14ر0 نقطة بنسبة 5.60% لتسجل 36ر2 دولار. ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 3 دولارات، وأقل مستوى لها عند 39ر2 دولار.



وحافظت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية على مستواها عند 30ر5 دولار. كما حافظت شهادات إيداع شركة "أوراسكوم" القابضة للتنمية على مستواها عند 70ر17 دولار.



واستقر أيضا أداء شهادات إيداع "أوراسكوم تيليكوم" عند 20ر0 ‏دولار.