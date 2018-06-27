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أجندة الحوادث اليوم.. محاكمة بديع وآخرين في أحداث مكتب الإرشاد.. والحكم في قضية كمين الخصوص.. وعلى المتهمين بقتل عامل في خصومة ثأرية بمنطقة التبين

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
محمد على - عمرو المصرى
  • محاكمة بديع وآخرين لأحداث مكتب الإرشاد
  • الحكم علي 12 متهماً بالاعتداء علي كمين الخصوص
  • الحكم على المتهمين بقتل عامل فى خصومة ثأرية بمنطقة التبين
  • الحكم على جلال البحيرى لاتهامه بإهانة المؤسسة العسكرية

تشهد ساحات المحاكم على مستوى الجمهورية اليوم الأربعاء العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام حيث تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكرى، حكمها على المتهمين بقتل مواطن للأخذ بالثأر فى التبين.

وأسندت النيابة للمتهمين "فريد على حسن حرب، وأحمد حسن السيد"، تهمة قتل المجنى عليه "شعبان عبد الفتاح السيد" عمدا بأن أطلق المتهم الأول عليه عدة طلقات نارية من بندقية آلية حال تواجد المتهم الثانى للشد من أزره.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، محاكمة 13 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة "الإخوان"، بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم خلال أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو 2013.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير 2016، بنقض الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد، بحق المتهمين وإعادة محاكمتهم، حيث شمل حكم النقض 13 متهمًا تقدموا بطعون من أصل 18 محكومًا عليه في القضية.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم، حكمها على 12 متهمًا بالاعتداء على كمين شرطة الخصوص.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول في 2016 أسس تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن ضمه باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا، خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعد والاغتيال، كما شرعوا في اغتيال ضابط الشرطة خالد محي الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص.

كما تصدر المحكمة العسكرية، حكمها على الشاعر جلال البحيرى، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وإهانة المؤسسة العسكرية. 

كانت نيابة أمن الدولة العليا، الشهر الماضى أحالت المتهم للقضاء العسكرى بعدما أمرت بحبسه 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية. 

وأسندت النيابة إلى المتهم جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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