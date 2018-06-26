الأمومة والطفولة يتقدم بقانون لمجلس النواب.. أعضاء بالمجلس: القانون للتوافق مع الدستور.. وأعضاء الهيئات: نريد وزارة للطفل

المجلس القومى للأمومة والطفولة يقدم مشروع قانون لمجلس النواب

هالة أبو على: القانون الجديد هدفه توافق المجلس مع الدستور

عبير العراقى: أطالب بوزارة للطفل



يختص المجلس باقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة ووضع مشروع خطة قومية للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة ،مع متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة في ضوء التقارير المقدمة من الوزارات والهيئات والجهات المختصة، وجمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها.



تقدم المجلس القومى للمرأة منذ أيام بمشروع قانون لمجلس النواب وعنه قالت هالة أبو على أستاذ الإقتصاد وعضو مجلس النواب وعضو مجلس الأمومة والطفولة أن القانون الجديد ما هو إلا لتوافق وضع المجلس مع الدستور فمن حق مجلس الإدارة أن يستقل عن الحكومة .



وأضافت "أبو على" لا يجب أن يخضع المجلس لرئاسة وزير الصحة مثله مثل المجالس الأخرى منها المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق المرأة .





أوضحت "أبو على" أن المجلس سيكون مستقلا، ويهدف القانون إلى إضفاء نوع من القوة على قراراته الاستشارية حتى لا تكون بلا قيمة كما حدث سابقا، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يتلافى كل المعوقات التي كانت تمنع تنفيذ قرارات المجلس .



وأشارت "أبو على" الى أن هذا القانون يحاول توفير مجموعة من الضمانات للطفل والأم، تشمل رعاية أكبر وتكافل على مستوى موسع، ولذلك يمنحه القانون مزيدًا من الصلاحيات لتفعيل دوره.





لفتت "أبو على" أن القانون لم يخرج بعد من لجنة التضامن ،ويناقش فى اللجنة حتى يحدث اتفاق على الإطار العام له ثم يعرض فى الجلسة العامة.



وعلى صعيد آخر قالت عبير العراقى عضو الاتحاد العالمى لحماية الطفولة فى مصر أن المجلس لم يفعل شئ فى الفترة السابقة واتساع الصلاحيات ستؤدى إلى ضعف فى العمل والأفضل أن يكثفوا جهودهم للعمل على أهداف المجاس الأساسية وهى الاهتمام بصحة ورعاية الأم فى فترات الحمل والرضاعة أولًا ثم الطفل الرضيع حتى أربع سنوات وهو العمر الذى ينفصل فيه الطفل عن والدته.



أكدت "العراقى" أن الطفل أساس المجتمع ويجب الاهتمام أكثر بشئونه لنحصل على جيل قوى واع، وطالبت بهيئه لشئون الطفل المصرى من سنتين حتى 18 سنة، إن لم يكن هناك إمكانية لإنشاء وزارة للطفل فى مصر .

المجلس القومى للأمومة والطفولة هو مجلس قومي حكومي تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المعدل بالقرار رقم 273 لسنة 1989.