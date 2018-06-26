سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

نشر مصفف شعر النجمات كريم زيناتى، صورة تجمعه بالفنانة الشابة سارة سلامة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "الانستجرام".



ظهرت سارة بمظهر جديد، حيث فاجأت متابعيها بتغيير لون شعرها الطويل، من اللون الأشقر الفاتح إلى البني الغامق ما عدا الأطراف التي كانت باللون الأشقر، ما منحها إطلالة مختلفة.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا للفنانة سارة سلامة وهي بنفس لون الشعر الذي ظهرت به منه فضالى أكثر من مرة وهو ما جعل البعض يتهم سارة بتقليد منه فضالى.

