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أخبار العالم

قصة مذيعة سعودية هاجرت البلاد لاتهامها بعدم الاحتشام.. صور وفيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:11 م
المذيعة السعودية
المذيعة السعودية شيرين الرفاعي
شريف سيد
نشرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية إحالة مذيعة تلفزيون للتحقيق، عقب انتشار فيديو لها على مواقع التواصل الإجتماعي بملابس غير لائقة، اثناء تقديمها برنامج عن قيادة المرأة للسيارة.

وقال الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تحيل مذيعة تلفزيونية للتحقيق، بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل، تظهر خلاله وهي تقدّم تقريرًا عن قيادة المرأة، وكانت ترتدي ملابس غير محتشمة، في مخالفة للأنظمة والتعليمات".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه للإعلامية السعودية شيرين الرفاعي، خلال توثيقها لليوم الثاني من دخول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية حيز التنفيذ.

وأظهر الفيديو الإعلامية، وهي ترتدي عباءة بيضاء مفتوحة تظهر جزء من الملابس التي ترتديها تحت العباءة، وهي اللقطات التي اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعيدة كل البعد عن نساء المجتمع السعودي المحافظ، والمعروفات بملابسهن المحتشمة.

فيما أكد موقع "مباشر نيوز" السعودية الأنباء التي تداولت حول مغادرة المذيعة السعودية شيرين الرفاعي للأراضي السعودية، عقب بيان وزارة الإعلام السعودية بإحالتها للتحقيق عقب ظهورها بملابس غير لائقة.

ونشرت المذيعة السعودية شيرين الرفاعي على حسابها صورة لتذكرة الطيران، وكتبت عليها أستودعكم الله.

كانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية قررت إحالة المذيعة للتحقيق، عقب انتشار فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي بملابس غير لائقة، اثناء تقديمها برنامجا عن قيادة المرأة للسيارة.


وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي رواج كبير من قبل رواده، كما انتشر هاشتاج في تويتر السعودية، وذلك للمطالبة بمعاقبة المذيعة السعودية.
قصة مذيعة سعودية هاجرت البلاد لاتهامها بعدم الاحتشام.. صور وفيديو
قصة مذيعة سعودية هاجرت البلاد لاتهامها بعدم الاحتشام.. صور وفيديو

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