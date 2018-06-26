أحمد العيسوي: 3 أسباب تدفع المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة

توقع الدكتور أحمد العيسوي، خبير الاقتصاد إبقاء البنك المركزي المصري عند الحدود السعرية د 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل.



وقال خبير الاقتصاد، لـ "صدى البلد" إنه من المتوقع عدم اتخاذ المزيد من إجراءات خفض الفائدة في الوقت الحالي خاصة بعد قرار الحكومة الأخير بخفض الدعم على المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء والمياه مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم في الفترة القادمة بنسبة لا تقل عن ٣%.



تابع: يعد الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو السيطرة على مستويات منخفضة من التضخم والعمل على تحقيق استقرار الأسعار لافتا إلى أن المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة ١% في فبراير الماضي ثم خفضها مرة أخري في مارس قبل أن يثبتها في مايو الماضي.



وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية منتصف فبراير و29 مارس، بعد أن رفعها 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 لكبح التضخم المرتفع الذي وصل إلى أعلى معدلاته في 3 عقود خلال 2017 تزامنا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.



ولكن لجنة السياسة النقدية أبقت على سعر الفائدة دون تغيير عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض خلال اجتماعها الأخير في 17 مايو تحسبا لعدة عوامل تشكل ضغطا قد على التضخم منها الزيادة التي كانت مرتقبة في أسعار الوقود.