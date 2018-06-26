شاهد.. حركة غير أخلاقية من مارادونا بعد ضمان صعود الأرجنتين

قام الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا بحركة غير أخلاقية من مدرجات مباراة منتخب بلاده، أمام نظيره منتخب نيجيريا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم.



وجاء رد فعل مارادونا عقب تسجيل ماركوس فاوستينو روخو هدف التقدم لمنتخب الأرجنتين، في الدقيقة 85 من عمر اللقاء عن طريق تسديدة رائعة على الطاير .



يذكر أن منتخب الأرجنتين فاز على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد وصعد لدور الـ16 بالمونديال .