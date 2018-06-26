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فرج عامر: استخدام كافة الأدوات للتحقيق في نكسة المونديال.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:34 م
المهندس فرج عامر
المهندس فرج عامر
محمد الصاحى
أكد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لا تستطيع اثبات وجود مخالفات مالية في بعثة المنتخب بدون تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تلك الوقائع والمخالفات التي وقعت من بعثة اتحاد الكرة في روسيا.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم فشل فشال كبيرا أمام الشعب المصري، وخيب طموحات المصريين، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيتستخدم جميع الأدوات الرقابية لصالح الشعب المصري والتحقيق في تلك النكسة التي تعرض لها المتنتخب المصري.

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