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فن

أحمد عزمي: أتمنى أن يتولى حسام حسن تدريب المنتخب

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:15 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قال الفنان أحمد عزمى ان المنتخب المصرى يعانى من عدم حسن الإدارة وكان الضحية وتسبب ذلك فى خروجه من كأس العالم وأرى أن لاعبى المنتخب ليس لهم أى ذنب، فهم قدموا ما عليهم ونفذوا تعليمات المدير الفنى كوبر ولكن أرى أن هذا المدرب لم يكن على المستوى المطلوب.

وأضاف عزمى فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" قائلا : "أرى ان افضل مدرب يتولى قيادة المنتخب المصرى فى الفترة المقبلة هو الكابتن حسام حسن وعلينا ان نمنحه فرصة لتنفيذ خطته ومهامه حتى يحقق نتائج إيجابية وأتمنى فى نفس الوقت ان نستفيد من المدربين المصريين الكبار مثل حسن شحاته ان يكون على سبيل المثال المستشار الفنى للمنتخب.

يذكر أن المنتخب المصرى خرج من كأس العالم المقام حاليا فى روسيا وذلك بعد خسارته أمس أمام نظيره السعودى ليخرج المنتخب خالي الوفاض من كأس العالم.

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