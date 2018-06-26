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فن

الأجزاء شعار الأعمال الدرامية على شاشة 2018

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:39 م
صدى البلد
أحمد البهي
يظهر على الشاشة خلال النصف الثانى من العام الجاري 2018 عددا كبيرا من الأعمال الدرامية التى سوف تستكمل نجاحها بأجزاء جديدة منها بعد أن حققت الأجزاء الماضية نجاحًا كبيرًا.

أول تلك الأعمال هو مسلسل " أفراح إبليس" الذى من المقرر إذاعة الجزء الثانى منه خلال أيام قليلة بعد أن تم أولى أجزائه عام 2009 ومن المقرر أن يقوم ببطولة الجزء الجديد جمال سليمان وصابرين ومنة فضالى ومنى عبد الغنى.

كما يتم عرض الجزء الثالت من سابع جار, والذى يقوم ببطولته دلال عبد العزيز وشيرين، بالإضافة إلى مسلسل " للحب فرصة أخيرة"، لاستكمال عرض الجزء الثانى من مسلسل "الأب الروحى".

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