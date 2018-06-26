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فن

ناقد فني: الأسطورة محمد رمضان يحتاج لإدارة جيدة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:17 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قال الناقد أحمد سعد الدين إن أزمة محمد رمضان فى الفترة الأخيرة ليس لها علاقة بموهبته أو إنه موهوم بها، ولكن الأزمة الحقيقية أن رمضان يعانى من جنون الشهرة.

وأضاف سعد الدين فى تصريح لـ "صدى البلد" قائلا : "رمضان يحتاج إلى مؤسسة لصناعة النجم والتى نفتقدها فى عالمنا العربى فهذا الفريق الذى يتبنى إدارة النجم يكون مسئول مسئولية كاملة عن تصرفاته، وأتصور أن هذه المؤسسة لديها من الخبرات التى تساهم فى صناعة النجم وهو ما يفتقده رمضان.

وأشار أحمد إلى أن رمضان يحتاج لضبط النفس حتى لأن يستفز جمهوره أكثر من ذلك بكل تصرفاته سواء كانت فنية أو غير فنية.

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