عبد المحسن سلامة يقدم نصيحة لضمان استمرار الصحافة الورقية.. فيديو

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن هناك تحديات تحتاج إلى تفهم الحكومة لها، وهناك تحديات يجب أن يتفهمها الصحفيون، تتعلق بالمحتوى الصحفي.



وأضاف سلامة، في حواره ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «ten» أنه يجب كتابة الأخبار في الصحف بطريقة ما وراء الخبر، ولا يكون المحتوي خبريا صريحا، حتى لا تكون المعلومات متأخرة.



وأوضح نقيب الصحفيين، أنه يجب الحفاظ على أداة الصحافة كأداة تنويرية مهمة للشعب، مشيرا إلى أن الصحافة الإلكترونية لا تبتعد عن مهنة الصحافة.

