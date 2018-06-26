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كأس العالم

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة كرواتيا وآيسلندا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:13 م
مباراة كرواتيا وآيسلندا
مباراة كرواتيا وآيسلندا
يسرى غازى
نجح منتخب كرواتيا فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب آيسلندا بهدفين مقابل هدف وحصل على التسع نقاط وأصبح فى الصدارة فى دور المجموعات فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد روستوف آرينا ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم بروسيا.

وبحصول المنتخب الكرواتي على العلامة الكاملة فى دور المجموعات يلتقى فى دور الـ 16 نظيره منتخب الدنمارك نهاية الشهر الجارى.

شهد اللقاء إشهار حكم اللقاء انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز البطاقة الصفراء فى وجه ماركو بيانسا لاعب المنتخب الكرواتى عقب خطأ ضد أحد لاعبى المنتخب الآيسلندى فى الدقيقة 14.

أحرز ميلان باديلى هدف منتخب كرواتيا الأول فى مرمى منتخب أيسلندا فى الدقيقة 53 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب استغلاله كرة اصطدمت بدفاعات النسور البيضاء سددها بقوة تسكن شباك حارس المرمى.

أدرك غيلفي سيغوردسون لاعب منتخب ايسلندا هدف التعادل فى مرمى كرواتيا فى الدقيقة 76 من ركلة جزاء عقب احتسابها من قبل حكم اللقاء بعد عرقلة مهاجم النسور البيضاء داخل منطقة الجزاء وأضاف ايفان بيريسيتش لاعب منتخب كرواتيا الهدف الثانى فى مرمى آيسلندا بالدقيقة 90

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