«يوسف» يعدِّد مكاسب الأهلي من «ودية فاركو»

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الفريق حقّق العديد من المكاسب الفنية، بعد خوضه ودية فاركو، اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي باستاد برج العرب بالإسكندرية.



وأضاف أن ودية اليوم شهدت متابعة دقيقة من الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للاعبي الفريق، بعد انتهاء المرحلة الأولى من معسكر الإعداد للموسم الجديد.



وأوضح أن الجهاز الفني كان في حاجة لرؤية تنفيذ اللاعبين لبعض الجُمل التكيكية، التي تم التدرُب عليها خلال معسكر الإعداد، الذي انتهى اليوم، بعد أن استمر ثمانية أيام في الإسكندرية، شهدوا خلاله التركيز على الجانبين الفني والبدني.



وأشار يوسف، إلى أن اللاعبين ظهروا بشكل جيد في لقاء اليوم، خاصة وأنه يأتي بعد فترة توقف، عقب انتهاء الموسم الماضي، مؤكدًا أن القادم سيكون أفضل.



وكان الأهلي قد حقق فوزًا على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجّل أهداف الأهلي كلٌ من: صلاح محسن، وإسلام محارب، ووليد سليمان.