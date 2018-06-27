روحاني بين شقي الرحى.. الأصدقاء ينصحون بالرحيل.. والمحافظون يطالبون بالخضوع للحرس الثوري.. اعتماد: غير راض ويقسم حكومته إلى فريقي خائب الرجاء والأمل.. و4 خيارات أحلاها مر

الحكومة الإيرانية تكتفي بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة باعتبارها المسئول الأول والوحيد عن الأزمات الاقتصادية

9 نواب يطالبون بإقالة الحكومة أمام بعض الوزراء ومساعد الرئيس

موسويان: يجب إقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

ظريف: إذا جاء المحافظون بدلاً من روحاني.. لن ينجحوا





تفاقمت الأزمات الاقتصادية للحكومة الإيرانية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي واستئناف تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد طهران.





ووصلت الأزمة الاقتصادية ذروتها خلال الأيام الأخيرة عندما وصل انهيار العملة الإيرانية أمام الدولار إلى درجة غير مسبوقة، حيث وصل سعر الدولار الى 9 آلاف تومان إيراني.





وبحسب التقرير الذي نشره موقع "إيران واير" الإيراني، أصبح أمام الرئيس الإيراني حسن روحاني وحكومته أربعة خيارات، إما السقوط أو الاستقالة أو الإصلاح أو الانتخابات المبكرة.





وأضاف الموقع أن الحكومة الإيرانية تواجه احتجاجات اقتصادية واسعة النطاق منذ العام الماضي، وزاد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية النووى الإيرانى الوضع سوءا.





وأضاف أنه الحكومة الإيرانية تكتقي بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة باعتبارها المسئول الأول والوحيد عن الأزمات الاقتصادية.





ويرى التيار المحافظ في إيران أن الحكومة الإصلاحية هي مصدر تلك الأزمات وسبب الوضع المزري للاقتصاد، وأنه ليس أمامهم سوى 3 خيارات إما الإصلاح السريع للوضع أو الاستقالة او تطبيق المقترحات الاقتصادية التي يقدمها التيار المحافظ.





ويطالب التيار المحافظ أن تطبق الحكومة سياسية "اقتصاد المقاومة"، التي أجراها المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي أثناء وقوع إيران تحت طائلة العقوبات الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.





كما يطالبون بأن يعود الحرس الثوري والباسيج إلى ممارسة أدوارها الاقتصادية، والتي طالما طالب روحاني بإبعادها عن الاقتصاد.





ويعتقد مجموعة من الشخصيات السياسية المقربة من الرئيس الإيراني حسن روحاني ، أن الحكومة يجب أن تستقيل ويتم إجراء انتخابات مبكرة للتخلص من الأزمات الاقتصادية.





اما التيار المحافظ فقد ناقش بالفعل فكرة الإقالة والانتخابات المبكرة خلال اجتماع بالبرلمان الأحد الماضي، بحضور 6 وزراء من حكومة روحاني بالإضافة إلى إسحاق جهانجيري المساعد الاول للرئيس، ودعا 9 أعضاء منهم روحاني إلى الاستقالة أو على الأقل إجراء تعديلات على الحكومة.





ومن الشخصيات الإصلاحية المقربة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، التي تعتقد أن على الحكومة أن تستقيل ويتم إجراء انتخابات مبكرة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، الدبلوماسي السابق والأستاذ بجامعى برينستون الأمريكية حسين موسويان.





قال موسويان في حوار مع صحيفة "همشري" الإيرانية، إنه "من أجل خلق إجماع داخلي، ينبغي فهم الظروف الداخلية والخارجية للبلاد، وتقديم التضحية".





ويرى إنه يجب على الحكومة الحالية تقديم استقالتها وعقد انتخابات مبكرة إذا لزم الأمر، لأن الوضع الاقتصادي والشعب الإيراني أصبحا ضحيتين للخلافات السياسية الداخلية.





وحذر من أن استمرار الوضع الحالي لعامين آخرين قد يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها.





ويؤكد التقرير أن التيار المحافظ هو الأسعد حالا بتفاقم هذه الأزمة الاقتصادية التي سيؤدي تفاقمها غلى الإطاحة بالحكومة الإصلاحية الحالية، والتي مكنتهم أيضا من مناقشة القصور السياسي لروحاني، لكن محاولاتهم للإطاحة بروحاني لا تزال قيد الفشل بسبب عدم وجود ظهير شعبي أو اجتماعي يؤيدهم.





ومن الطرف الآخر حذر جهانجيري من المطالبات بإقالة الحكومة، ويعتقد أنها في حال تحققها ستتسبب في تفاقم الأزمة.





كما علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف على مطالبات المحافظين بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، قائلا "لا اتصور أنه في حال مغادرة الرئيس روحاني وحكومته، وقدوم المحافظين بدلا منهم، يتمكنوا من تحقيق النجاح".





وشدد على أن التماسك والتكاتف والاستقرار الداخلي وخاصة في الوقت الحالي، أكثر أهمية من الخبر والماء والهواء بالنسبة لإيران.





وعلى الرغم من التصريحات المتكررة للرئيس روحاني بان الأزمة الاقتصادية مفتعلة وسببها الدعاة الأمريكية والأجنبية.



