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اقتصاد

مصادر: مرفآ الحريقة والزويتينة النفطيان بشرق ليبيا يعملان كالمعتاد

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:01 ص
نفط
نفط
رويترز
قالت مصادر نفطية إن ميناءي الحريقة والزويتينة النفطيين في شرق ليبيا يعملان بشكل طبيعي على ما يبدو أمس، وذلك بعد يوم من قول قوات من شرق البلاد إنها ستسلم موانئ إلى مؤسسة نفط وطنية موازية في بنغازي.

وقال مصدر ملاحي ليبي إن ناقلة واحدة، أتلانتك اكسبلورر، غادرت الحريقة في أقصى شرق ليبيا محملة بالكامل صباح اليوم. وبحسب مصدر نفطي ليبي، فإن الناقلة كانت من تأجير المؤسسة الوطنية للنفط التي في طرابلس.

وقال مسؤول نفطي في الزويتينة إن هناك ناقلتين في الميناء، يجري تحميل الأولى بستمئة ألف برميل من النفط ومن المقرر تحميل الثانية بمليون برميل.

وأضاف أن الوضع طبيعي.

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