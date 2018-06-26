عبد المحسن سلامة: فرنسا تدعم الصحف بـ 800 مليون يورو .. فيديو

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الصحافة الفرنسية مدعومة من الدولة بمبلغ كبير جدا يصل إلى 800 مليون يورو، مشيرا إلى أن فرنسا تدعم الصحافة لأنها أداة تنويرية هامة يجب دعمها.



وأضاف سلامة، في حواره ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «ten» أن مؤسسة الأهرام من أقدم المؤسسات الصحفية في العالم، مشيرا إلى أنه يستهدف أن تمتلك المؤسسة مشروعات تحقق أرباحا تغطي نفقات المؤسسة.



وأوضح نقيب الصحفيين، أنه تم إقرار أكبر زيادة في بدل الصحفيين، وإقرار أكبر زيادة في المعاشات للصحفيين، مشيرا إلى أنه خلال أسابيع قليلة سيتم افتتاح أكبر معهد تدريب في الشرق الأوسط بالنقابة، يضم صالة تحرير، واستوديو، ويتوفر فيه كل الإمكانيات للتدريب.



