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كأس العالم

ميلان باديلي رجل مباراة كرواتيا وآيسلندا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:21 م
مباراة كرواتيا وآيسلندا
مباراة كرواتيا وآيسلندا
يسرى غازى
حقق منتخب كرواتيا فوزا على نظيره منتخب آيسلندا بهدفين مقابل هدف وحصل على التسع نقاط وأصبح فى الصدارة فى دور المجموعات فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد روستوف آرينا ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم بروسيا.

وبحصول المنتخب الكرواتى على العلامة الكاملة فى دور المجموعات يلتقى فى دور الـ 16 نظيره منتخب الدنمارك نهاية الشهر الجارى.

وحصل ميلان باديلى لاعب منتخب كرواتيا على جائزة رجل المباراة لاسيما وأنه أحرز الهدف الأول فى مرمى منتخب أيسلندا فى الدقيقة 53 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب استغلاله كرة اصطدمت بدفاعات النسور البيضاء سددها بقوة تسكن شباك حارس المرمى.
ميلان باديلي رجل مباراة كرواتيا وآيسلندا

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