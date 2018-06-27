الانتهاء من تطوير شارع عباس العقاد بمدينة نصر بتكلفة 30 مليون جنيه.. توسعته بعرض 17 متراً بدلًا من 12.. توحيد شكل أعمدة الإنارة وزيادة المسطحات الخضراء.. وإنشاء وحدة لإدارة الانتظار المؤقت

محافظ القاهرة :

30 مليون جنيه فاتورة تطوير شارع عباس العقاد بمدينة نصر

التطوير من شارع النصر وصولاً إلى شارع مصطفى النحاس

توفير أربع حارات مرورية في كل جانب مع عدم تأثرها بحركة الدوران

توفير مقاعد لجلوس المواطنين وإنشاء منظومة بالوعات لصرف مياه الأمطار





انتهت محافظة القاهرة من تطوير شارع عباس العقاد أحد الشوارع الرئيسية بمدينة نصر.





وقال عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن تطوير شارع عباس العقاد الذي قامت به المحافظة بتكلفة 30 مليون جنيه على طول امتداده من شارع النصر وصولاً إلي شارع مصطفي النحاس بطول يبلغ أكثر من 2 كم سيساهم في تحسين الحركة المرورية بالشارع الهام والذي يشهد حركة مرورية كثيفة نظرًا لطبيعته التجارية.





وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير شملت توفير أربع حارات مرورية في كل جانب مع عدم تأثرها بحركة الدوران أو أماكن انتظار السيارات التي تم تخليقها والسماح لها بالانتظار عموديًا علي الشارع.





وأضاف "عبدالحميد" أنه تم الاعتماد على توسعة الشارع بعرض 17 مترًا بدلًا من 12 مترًا من خلال تقليل حجم الجزيرة الوسطي والأرصفة الجانبية وتوحيد منسوبها وعرضها على امتداد الشارع بالكامل، مع إضافة اللمسات الجمالية للشارع من خلال توحيد شكل أعمدة الإنارة وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار والنخيل مع توفير مقاعد لجلوس المواطنين، وإنشاء منظومة بالوعات لصرف مياه الأمطار وشبكة ري للمسطحات الخضراء.





وأكد محافظ القاهرة أنه يجب الحفاظ علي ما تم من أعمال وفرض الانضباط داخل الشارع وعدم السماح قطعيا بالانتظار للسيارات في غير الأماكن المخصصة لها ، وانه جار التنسيق حاليًا مع الإدارة العامة للمرور لإنشاء وحدة لإدارة الانتظار المؤقت بشارع عباس العقاد تكون نواة لإدارة ساحات الانتظار في القاهرة تضم عدد من الشاب لهم زى موحد ويتم نشرهم علي امتداد الشارع طبقا للتقسيمات وتحصيل قيمة الانتظار طبقا لعدد ساعات الانتظار طبقًا للتسعيرة المحددة من قبل المحافظة.





ويتم الإشراف عليها من قبل المحافظة والإدارة العامة للمرور وشرطة المرافق وأجهزة الحي علي أن تبدأ الوحدة عملها فور استلام الشارع يدويا ويتم تعديلها إلكترونيا خلال فترة وجيزة فور انتهاء إحدى الشركات المتخصصة من تنفيذ البرنامج الالكتروني الخاص بإدارة الساحات ، ويتم تقييم التجربة لتحديد السلبيات والقضاء عليها والايجابيات لتعظيمها مع توفير الأدوات اللازمة من المرور لعدم السماح قطعيًا بالانتظار خارج الأماكن المخصصة وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين.





ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة بالبدء في أعمال ترقيم جميع الحارات المسموح بها بالانتظار علي امتداد الشارع مع نشر اللافتات الإرشادية ومراعاة إنشاء منحدرات بالأرصفة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدًا علي ضرورة تغطية الشارع بالكامل بكاميرات مراقبة خاصة متصلة بإدارة المرور وقسم الشرطة وغرفة العمليات بحي شرق مدينة نصر .





وكلف المحافظ اللواء أحمد فؤاد السكرتير العام المساعد برئاسة لجنة مشكلة من مأمور قسم شرطة مدينة نصر ورئيس المباحث ومسئول المرور بالحي ومدير جهاز هندسة وتخطيط المرور وأجهزة الحي لاختيار مواقع مناسبة وملائمة لتحديدها كساحات انتظار لسيارات أصحاب المحلات والسكان ، كذلك اختيار السياس الموجودين بالشارع من يصلح منهم للانضمام للمنظومة طبقًا لعدد من الاشتراطات مع تكليف الادارة العامة للمرور بتوفير عدد 2 ونش للتواجد الدائم بالشارع لرفع أي سيارة مخالفة فورًا مع تخصيص مكان محدد لتجميع السيارات بها وصرفها بعد سداد الغرامات المقررة .



