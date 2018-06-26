شراقى: القمة الثلاثية الشهر القادم للبحث عن حل لأزمة سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقى، خبير المياه ورئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة انه حتى الان ليس هناك جديد فى قضية سد النهضة وكنا نتوقع عند عقد قمة ثلاثية وخصوصا بعد تعثر المفاوضات لحل المشاكل والدعوة إلى استمرار المفاوضات



وأضاف شراقى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هناك اجتماعات تم عقدها وتم تحديد اجتماع آخر فى الشهر القادم لعقد اجتماعات سواء على المستوى الفنى أو مستوى الوزراء الخارجية فى الاجتماعات التساعية.



وأوضح شراقى أن هذه القمة ستكون للتأكيد على العلاقات المصرية الإثيوبية السودانية فى التعاون ما بين الدول الثلاث والتأكيد على إنشاء الصندوق وزيادة دعم العلاقات الاقتصادية.



ومن المقرر إقامة قمة مصرية إثيوبية سودانية بأديس أبابا خلال الشهر القادم.