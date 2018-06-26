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خبراء اقتصاد لـ صدى البلد: البنك المركزي أقرب لتثبيت أسعار الفائدة عند حدود 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض دون تغيير الخميس المقبل

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:23 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد صبيح
خبراء اقتصاد لـ صدى البلد:
  • توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل
  • ارتفاع أسعار الوقود تدفع المركزي نحو القرار 
  • زيادة الطلب على السلع وراء ارتفاع التضخم

توقع الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند حدود 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل.

وقال الإدريسي لـ "صدى البلد": أتوقع تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل مع اتجاهات نحو خفضها على المدى القريب.

وتوقع سمير رءوف، خبير أسواق المال، الإبقاء على أسعار الفائدة عند حدود 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل.

وأوضح رءوف لـ "صدى البلد"، أن معدلات التضخم اتجهت نحو الارتفاع خلال الشهرين الأخيرين بالتزامن مع زيادة الطلب على السلع في الأسواق بمناسبة شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود الأخيرة التي ألقت بظلالها على ارتفاع تكلفة الخدمات والسلع أيضا.

واستطرد: البنك المركزي المصري دوما ما يواجه ارتفاع معدلات التضخم بزيادة أسعار الفائدة إلا أن ما شهده السوق من ارتفاعات موسمية بسبب الزيادة على الطلب لن يدفع المركزي إلى زيادة سعر الفائدة ولكن الإبقاء عليها وترقب حالة السوق تمهيدا لخفضها مرة أخرى.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية منتصف فبراير و29 مارس، بعد أن رفعها 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 لكبح التضخم المرتفع الذي وصل إلى أعلى معدلاته في 3 عقود خلال 2017 تزامنا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

ولكن لجنة السياسة النقدية أبقت على سعر الفائدة دون تغيير عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض خلال اجتماعها الأخير في 17 مايو تحسبا لعدة عوامل قد تشكل ضغطا على التضخم منها الزيادة التي كانت مرتقبة في أسعار الوقود.

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