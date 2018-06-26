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محافظات

الجيزة تستعد لتسكين باقي المرحلة الثانية من مشروع عشش السودان

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:29 م
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
محمد الصاحى
عقد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة ودراسة آليات تسكين باقى المرحلة الثانية من مشروع تطوير عشش شارع السودان بالدقى لمستحقي الوحدات السكنية من المقيمين بالعشش والمستحقين طبقًا للإقامة الفعلية .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع الذى حضرته الدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء محمد رأفت السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومسئولي حى الدقي، أن المرحلة الثانية تأتي استكمالًا لما تم إنجازه بالمشروع منذ سنوات لتسكين أصحاب العشش فى وحدات سكنية آدمية حيث يتم إزالة العشش وإقامة عمارات فى نفس المكان لتحسين المستوى المعيشى لهؤلاء المواطنين.

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