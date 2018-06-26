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أخبار العالم

وزير خارجية الأردن: حدودنا ستظل مغلقة أمام النازحين السوريين

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:39 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
رويترز
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء إن حدود الأردن ستبقى مغلقة وإن الأمم المتحدة يمكنها مساعدة السوريين الفارين من العنف داخل بلادهم.

وكتب الوزير على حسابه على تويتر "لا تواجد لنازحين على حدودنا والتحرك السكاني نحو الداخل، حدودنا ستظل مغلقة ويمكن للأمم المتحدة تأمين السكان في بلدهم. نساعد الأشقاء ما استطعنا ونحمي مصالحنا وأمننا".

وكانت الأمم المتحدة قد قالت في وقت سابق اليوم إن ما لا يقل عن 45 ألف شخص فروا من القتال في محافظة درعا بجنوب غرب سوريا باتجاه الحدود مع الأردن.

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