ألمانيا تحتجز تونسيا تشتبه بأنه حارس بن لادن السابق لحين ترحيله

قال متحدث باسم مدينة بوخوم الألمانية اليوم الثلاثاء إن ألمانيا تحتجز تونسيا يشتبه في أنه متشدد إسلامي عمل في السابق حارسا شخصيا لأسامة بن لادن لحين ترحيله إلى تونس.



وأثارت قضية (سامي إيه.) حالة من الغضب في أبريل نيسان بعد أن ذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه يستفيد من مزايا الرعاية الاجتماعية رغم أن أجهزة المخابرات اعتبرته مصدر تهديد محتملا.



وقالت الشرطة أمس الاثنين إنها اعتقلت (سامي إيه.) بناء على طلب سلطات مدينة بوخوم في غرب البلاد، وإنه لم يبد أي مقاومة.



وقال بيتر فان دايك المتحدث باسم المدينة اليوم إن المشتبه به مثل أمس أمام قاض قرر احتجازه لحين ترحيله.



وأضاف أن المدينة تلقت إخطارا أمس الاثنين من المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين يفيد بأن المكتب لم يعد يرى أن هناك معوقات تحول دون ترحيله.



ويقيم سامي في بوخوم منذ 1997. وتحاول السلطات الألمانية ترحيله منذ عام 2006 لكن ظل احتمال تعرضه للتعذيب في بلده يحول دون ذلك، وفق تقرير نشرته صحيفة بيلد في وقت سابق.



وأمر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر مسؤولي الهجرة بتسريع الإجراءات التي تسمح لألمانيا بترحيله.



وقتلت قوات أمريكية خاصة بن لادن، زعيم ومؤسس تنظيم القاعدة، في عملية نفذتها في مايو أيار عام 2011 في باكستان.