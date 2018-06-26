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كأس العالم

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:26 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تغلب منتخب الأرجنتين على منتخب نيجريا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد كريستوفسكي، ضمن منافسات كأس العالم .

سجل ميسي الهدف الأول عن طريق تسديدة رائعة على يمين حارس مرمى نيجريا، ثم تعادل فيكتور موزيس لاعب منتخب نيجريا عن طريق ركلة جزاء، ثم أحرز روخو لاعب منتخب الأرجنتين هدف الفوز عن طريق تسديدة مميزة على الطاير ليعلن حكم المباراة عن فوز تانجو.

وبهذا الفوز تحصد الأرجنتين 4 نقاط، وتتأهل على حساب نيجريا الى دور الـ 16، مع نظيرها كرواتيا الذي فاز على أيسلندا بهدفين مقابل هدف .
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا

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