نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نيكول سابا التى أكملت 44 عاما.



وتتميز نيكول بإطلالاتها الأنيقة والعفوية، فهى تعتمد على أسلوب جريء منذ ظهورها الأول ولم يتغير بل لعلّه بات أكثر نضجًا، وتفضل فى معظم الأوقات الظهور بالفساتين البراقة والمزينة بحبّات الشواروفسكي واللامعة وتعشق ألوان الذهبي والفضي والأسود.



تفضل دائما التنوع بين الإطلالات فهى لا تسير على وتيرة واحدة، وبالإضافة إلى ذلك تتميز باختيار الإطلالات الشبابية التى تبرز جمالها وقوامها الرشيق.



وتعتمد الفنانة اللبنانية على تسريحات الشعر البسيطة واختيار ألوان المكياج الهادئة وتبعد عن المبالغة فى استخدام مساحيق التجميل.

