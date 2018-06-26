ترامب وإردوغان يتفقان على تحسين العلاقات بعد الانتخابات التركية

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأ إردوغان في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء على فوزه في الانتخابات مضيفا أن الزعيمين اتفقا على تحسين العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين.



وذكر المكتب في بيان أن ترامب وإردوغان أكدا أيضا ضرورة تنفيذ الخطة الحالية المتعلقة بمدينة منبج في شمال سوريا.



وأضاف البيان أن ترامب وإردوغان سيلتقيان في بروكسل خلال قمة لحلف شمال الأطلسي يومي 11 و 12 يوليو تموز.



وفاز إردوغان بفترة رئاسية جديدة مدتها خمسة أعوام في الانتخابات التي جرت يوم الأحد كما حصل على صلاحيات تنفيذية كاسحة بموجب تعديل دستوري.