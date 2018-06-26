السعودية والإمارات والكويت تتفق على دعم البحرين ماليا

توصلت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة خلال محادثات مع المسؤولين البحرينيين إلى الاتفاق على برنامج شامل لدعم الاصلاحات الاقتصادية في المملكة واستقرارها المالي.



وشدد المسؤولون الخليجيون على التزامهم بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الاصلاحات الاقتصادية في البحرين.



وقال بيان مشترك نشرته وكالة الانباء السعودية إن الدول الثلاث ستعلن قريبًا عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.



وقالت الدول الخليجية الثلاث إنها تجري مباحثات مع السلطات البحرينية لتعزيز استقرار المالية العامة في المملكة.