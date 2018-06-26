استقبال أبطال ألعاب البحر المتوسط بالورود في المطار.. فيديو وصور

شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، استقبال حافل بالورود لبعثة مصر فى ألعاب البحر المتوسط، أمام صالات المطار فور وصولهم من مدريد، وذلك بعد النتائج الإيجابية التى حققتها البعثة فى أسبانيا.



كان في استقبال البعثة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ووفد من الوزارة، وتم إنهاء إجراءات وصول البعثة من خلال صالة 3 بمطار القاهرة الدولي، فور وصولهم.



جدير بالذكر أن البعثة المصرية المشاركة في بطولة ألعاب البحر المتوسط، حققت 12 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية، و9 ميداليات برونزية في معظم الألعاب.



