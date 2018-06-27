القاهرة تقضي على مشاكل السياس بوحدات لإدارة انتظار السيارات

قال عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة انه يجري التنسيق حاليا مع الإدارة العامة للمرور لإنشاء وحدة لإدارة الانتظار المؤقت بشارع عباس العقاد بمدينة نصر ، لتكون نواة لإدارة ساحات الانتظار في القاهرة تضم عدد من الشاب لهم زى موحد ويتم نشرهم علي امتداد الشارع طبقا للتقسيمات وتحصيل قيمة الانتظار طبقا لعدد ساعات الانتظار طبقا للتسعيرة المحددة من قبل المحافظة ضمن أعمال تطوير شارع عباس العقاد الذي قامت به المحافظة بتكلفة 30 مليون جنيه علي طول امتداده من شارع النصر وصولا إلي شارع مصطفي النحاس بطول يبلغ أكثر من 2 كم سيساهم في تحسين الحركة المرورية بالشارع الهام والذي يشهد حركة مرورية كثيفة نظرا لطبيعته التجارية .



