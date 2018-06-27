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محافظات

القاهرة تقضي على مشاكل السياس بوحدات لإدارة انتظار السيارات

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:01 ص
لأول مرة العاصمة
لأول مرة العاصمة تقضى على السياس بوحدات لإدارة انتظار
عبد العزيز جمال
قال عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة انه يجري التنسيق حاليا مع الإدارة العامة للمرور لإنشاء وحدة لإدارة الانتظار المؤقت بشارع عباس العقاد بمدينة نصر ، لتكون نواة لإدارة ساحات الانتظار في القاهرة تضم عدد من الشاب لهم زى موحد ويتم نشرهم علي امتداد الشارع طبقا للتقسيمات وتحصيل قيمة الانتظار طبقا لعدد ساعات الانتظار طبقا للتسعيرة المحددة من قبل المحافظة ضمن أعمال تطوير شارع عباس العقاد الذي قامت به المحافظة بتكلفة 30 مليون جنيه علي طول امتداده من شارع النصر وصولا إلي شارع مصطفي النحاس بطول يبلغ أكثر من 2 كم سيساهم في تحسين الحركة المرورية بالشارع الهام والذي يشهد حركة مرورية كثيفة نظرا لطبيعته التجارية .

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية إلى أن الوحدة سيتم الإشراف عليها من قبل المحافظة والإدارة العامة للمرور وشرطة المرافق وأجهزة الحي علي أن تبدأ الوحدة عملها فور استلام الشارع يدويا ويتم تعديلها الكترونيا خلال فترة وجيزة فور انتهاء احدي الشركات المتخصصة من تنفيذ البرنامج الالكتروني الخاص بإدارة الساحات ، ويتم تقييم التجربة لتحديد السلبيات والقضاء عليها والايجابيات لتعظيمها مع توفير الأدوات اللازمة من المرور لعدم السماح قطعيًا بالانتظار خارج الأماكن المخصصة وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين .

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