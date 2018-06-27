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حوادث

حبس لصين اقتحما شقة بمدينة نصر وسرقا 25 ألف دولار

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:00 ص
حبس متهم - ارشيفيه
حبس متهم - ارشيفيه
عمرو المصري
أمرت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس لصين 4 أيام اقتحم شقة بمدينة نصر وسرقا 25 ألف دولار وقاما بإخفاء المسروقات بغرفة مستأجرة لهما بفندق في قصر النيل.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقى بلاغًا من ربة منزل باكتشافها سرقة 25 ألف دولار وهاتف محمول من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تم التوصل إلي أن وراء ارتكابها عاطلين تم ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق والدخول من شباك المطبخ " تم بإرشادهما ضبط مبلغ 20 ألف دولار، 12.500 ألف جنيه من متحصلات الواقعة بغرفة مستأجرة لهما بفندق دائرة قسم شرطة قصر النيل.

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