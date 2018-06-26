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ياسر أيوب: لم يتقدم أي عضو من اتحاد الكرة باستقالته حتى الآن.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:42 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
هاني حسين
أكد الناقد الرياضي ياسر أيوب، إنه لم يتقدم أحد من أعضاء اتحاد الكرة باستقالته حتى الآن، وسيعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا صباح الغد، للتحدث عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018.

وأضاف " أيوب " في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن الجمعية العمومية الحالية ستأتي بنفس الاتحاد مرة أخرى حال تقدمه باستقالته .

وتابع:" علينا تعديل تشكيل الجمعية العمومية المشاركة في إنتخاب أعضاء اتحاد الكرة".

وأكمل:" نحن لا نملك محاكمة اتحاد الكرة فنيا على العروض السيئة التي قدمها المنتخب في كأس العالم، ولكننا نملك محاسبته في الأمور المالية".

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