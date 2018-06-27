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محافظات

تحصين 192 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بحلوان

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:25 ص
تحصين 192 رأس ماشية
تحصين 192 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية بحلوان
عبد العزيز جمال
أطلقت إدارة حلوان البيطرية تحت إشراف مديرية الطب البيطري بالقاهرة ، حملة لتحصين الأبقار والأغنام ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع.

وأعلن الدكتور السيد عبيد مدير الطب البيطري بالقاهرة أنه تحصين 160 بقرة و 32 رأساً من الأغنام في حملة بقيادة الدكتورة سحر مغربي رئيس قسم الوقاية بإدارة حلوان وتحت إشراف الدكتور شحاته شنودة شحاتة مدير الإدارة بحلوان.

وأضاف عبيد، أن الهدف من الحملة الحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث يتم التحصين بالسعر القانوني المحدد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة وتوفير الأرقام للتسجيل والترقيم، لافتًا إلى اتخاذ جميع إجراءات التوعية والإرشاد لمربيي الماشية.

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