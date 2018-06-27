تحصين 192 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بحلوان

أطلقت إدارة حلوان البيطرية تحت إشراف مديرية الطب البيطري بالقاهرة ، حملة لتحصين الأبقار والأغنام ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع.





وأعلن الدكتور السيد عبيد مدير الطب البيطري بالقاهرة أنه تحصين 160 بقرة و 32 رأساً من الأغنام في حملة بقيادة الدكتورة سحر مغربي رئيس قسم الوقاية بإدارة حلوان وتحت إشراف الدكتور شحاته شنودة شحاتة مدير الإدارة بحلوان.



