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محافظات

رفع الإشغالات في حملة بشوارع الأزبكية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:02 ص
رفع الإشغالات في
رفع الإشغالات في حملة بشوارع الأزبكية
عبد العزيز جمال
شنَّت الأجهزة التنفيذية بحي الأزبكية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، رئيس الحي، حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والمخالفات، بالتعاون مع شرطة المرافق. 

وأوضح رئيس الحي أن الحملة استهدفت رفع إشغالات الباعة الجائلين والمحلات بمنطقة التوفيقية، ووضع المضبوطات بمخزن الحي.

من جانبه، وجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بضرورة التواجد الدائم بالشارع لمراقبته ومتابعته بصفة دورية مع رفع جميع الإشغالات أمام المحلات والمقاهي وإزالة تجمعات الباعة الجائلين التي تتسبب في إعاقة المرور واستمرار إزالة الأكشاك المخالفة وغير المرخصة وعدم السماح قطعيًا بوجود أي مخالفات جديدة والتصدي لها في المهد وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب المحافظ، رؤساء الأحياء، بسرعة القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بجميع الأحياء ورفع جميع الإشغالات من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة؛ حفاظًا على أرواحهم، وفتح الشوارع المغلقة لتسيير حركة المرور؛ منعًا للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية.

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