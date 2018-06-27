رفع الإشغالات في حملة بشوارع الأزبكية

شنَّت الأجهزة التنفيذية بحي الأزبكية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، رئيس الحي، حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والمخالفات، بالتعاون مع شرطة المرافق.





وأوضح رئيس الحي أن الحملة استهدفت رفع إشغالات الباعة الجائلين والمحلات بمنطقة التوفيقية، ووضع المضبوطات بمخزن الحي.





من جانبه، وجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بضرورة التواجد الدائم بالشارع لمراقبته ومتابعته بصفة دورية مع رفع جميع الإشغالات أمام المحلات والمقاهي وإزالة تجمعات الباعة الجائلين التي تتسبب في إعاقة المرور واستمرار إزالة الأكشاك المخالفة وغير المرخصة وعدم السماح قطعيًا بوجود أي مخالفات جديدة والتصدي لها في المهد وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



