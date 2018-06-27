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كأس العالم

مؤتمر صحفي بالجبلاية للكشف عن أزمات منتخب مصر في المونديال

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:17 ص
محمد صلاح وعصام الحضرى
محمد صلاح وعصام الحضرى
يسرى غازى
يعقد ظهر اليوم الأربعاء اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة مؤتمرا صحفيا فى مقر الجبلاية بالجزيرة بعد عودة بعثة المنتخب الوطني إلى البلاد إثر خروجها من الدور الأول لبطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا.

وتلقى منتخب الفراعنة الكبار بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر خسارة أمام منتخب أوروجواي بهدف وحيد وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام السعودية بهدفين مقابل هدف.

وقرر مجلس الجبلاية في اجتماعه الذي عقده أمس الثلاثاء فى حضور جميع الأعضاء، فيما تواصل معه هاتفيا حازم إمام لوجوده خارج البلاد - توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بمناسبة انتهاء فترة عمله بنهاية مشاركته في نهائيات المونديال.

ومن المقرر قيام ابوريدة بالكشف عن كافة التفاصيل التى أحاطت بمنتخب الفراعنة الكبار خلال المشاركة فى المجموعة الأولى بكأس العالم والرد على التساؤلات المثارة فى الشارع الرياضى حول أسباب الإخفاق فى المونديال وعدم تحقيق أى نتيجة أو مردود قوى فى لقاءات المنتخب بكأس العالم.

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