مؤتمر صحفي بالجبلاية للكشف عن أزمات منتخب مصر في المونديال

يعقد ظهر اليوم الأربعاء اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة مؤتمرا صحفيا فى مقر الجبلاية بالجزيرة بعد عودة بعثة المنتخب الوطني إلى البلاد إثر خروجها من الدور الأول لبطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا.





وتلقى منتخب الفراعنة الكبار بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر خسارة أمام منتخب أوروجواي بهدف وحيد وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام السعودية بهدفين مقابل هدف.





وقرر مجلس الجبلاية في اجتماعه الذي عقده أمس الثلاثاء فى حضور جميع الأعضاء، فيما تواصل معه هاتفيا حازم إمام لوجوده خارج البلاد - توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بمناسبة انتهاء فترة عمله بنهاية مشاركته في نهائيات المونديال.



