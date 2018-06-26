محمد صبحي: عقاقير تمنع من امتصاص الدهون للحد من أمراض القلب

قال الدكتور محمد صبحى أستاذ القلب بطب الإسكندرية رئيس المؤسسة والمؤتمر الدولى الـ ١٧ لأمراض القلب، إن هناك بعض العقاقير الجديدة التي ترتبط مع مرضى القلب والسكر، وهي تمنع امتصاص الدهون عن طريق الكبد، وذلك للتقليل من الإصابة بالأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.



وأضاف صبحي أن التصوير بالأشعة المقطعية وجراحات القلب، يمكن أن تضمن الكشف المبكر عن أمراض القلب، والأسباب المؤدية لها.



وتابع صبحي خلال حضوره في المؤتمر أن جميع الدول العربية والأجنبية سوف تشارك في فاعليات المؤتمر بالإضافة إلى التوعية تجاه الأمراض التي يجب أن نتجنبها للحد من الإصابة بأمراض القلب.



ومن جانبه أشار إلى أنه يجب أن يعتمد مريض ضغط الدم على العلاج بشكل كبير، والذي يصفه الطبيب له، لكي يتجنب الآثار المترتبة على القلب.