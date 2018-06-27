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فن

انضمام 928 عضواً جديداً للأوسكار بينهم فنانون عرب

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:42 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
كشفت الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصورة الأوسكار عن انضمام المخرج اللبنانى زياد دويرى إلى أعضاء الأكاديمية والذى يحق لهم التصويت على الأعمال المقبلة، وذلك عقب وصول فيلمه الأخير "القضية 23" الى القائمة القصيرة لأفضل فيلم أجنبى العام الماضى.

اختيار دويرى جاء ضمن توجيه دعوات إلى 928 عضواً جديداً من 59 دولة، للانضمام إلى المجموعة، التي تختار الأفلام المرشحة والفائزة بجوائز الأوسكار السنوية.

الأسماء العربية ضمت أيضا المخرج المصرى المستقل محمد صيام ضمن فئة الوثائقى، حيث كانت أول أعماله السينمائية فيلم "بلد مين" أو Whose Country الصادر عام 2016، ويتتبع من خلاله عناصر من شرطة القاهرة أثناء عملهم وفي حياتهم اليومية.

ونال شهرته عالميا مع فيلمه الثاني "أمل" أو Amal الصادر عام 2017، عن حياة فتاة مراهقة خلال ثورة يناير 2011، ويستمر معها في رحلة لمدة 6 سنوات تبحث خلالها عن هويتها في بلد يمر بمرحلة انتقالية.

أيضا استحقت المنتجة التونسية الكبيرة دره بوشوشة التواجد بالقائمة، حيث تاريخها فى انتاج أهم الأفلام التونسية مؤخرا ، بعد ان احتلت العام الماضى المركز الخامس ضمن قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في إفريقيا عن فئة الفنون والثقافة، وفقا لمجلة "نيو أفريكان".

الفنانة الفلسطينية الكبيرة هيام عباس تصدرت القائمة عن فئة الممثلين، وقد عملت هيام مع العديد من كبار المخرجين العرب والأجانب مثل يسري نصر الله في فيلم "باب الشمس" وهاني أبو أسعد في "الجنة الآن"، وتوماس مكارثي في "الزائر"، وقد شاركت فى العديد من المهرجانات السينمائية الهامة وحلت على عشرات الجوائز عن أدوارها المميزة.

كما انضم للقائمة عدد من أبرز الشخصيات السينمائية عالميا، ومنهم على سبيل المثال المخرجة آن ماري جاسر الفلسطينية الأصل، والتى قدمت فيم "واجب" مؤخرا"، والسويدى روبن أوستلوند صاحب فيلم "المربع" والذى حصد السعفة الذهبية فى مهرجان كان العام الماضى.

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