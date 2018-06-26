فان مارفيك يستقيل من تدريب أستراليا بعد الخسارة أمام بيرو

أعلن المدرب الهولندي برت فان مارفيك، عدم استمراره في قيادة المنتخب الأسترالي، بعد خسارته من بيرو (صفر-2) في ختام مبارياته بالمجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم المقام حاليا في روسيا.



وأكد فان مارفيك، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة والذي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية اليوم الثلاثاء، أنه لا يعتبر تجربته مع استراليا ناجحة أو فاشلة، قائلا لقد كانت فترة جيدة تعلمت الكثير من خلالها .. لاعبو المنتخب تحسنوا في طريقة التفكير ولكني رأيت أنهم يفتقدون تسجيل الأهداف في المنافس".

وكان فان مارفيك قد تولى قيادة "الكنغر" في يناير الماضي بعدما قاد السعودية للتأهل لكأس العالم.